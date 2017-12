Anvisa registra genérico da Aspirina A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a fabricação do genérico para o analgésico e antitérmico Aspirina, um dos medicamentos mais vendidos e tradicionais do País. O genérico ácido acetil salicílico será fabricado pelo laboratório EMS-Sigma Pharma. O novo medicamento chegará as farmácias brasileiras em 45 dias. Segundo o laboratório EMS, o genérico da Aspirina será encontrado na apresentação de 500 miligramas. As embalagens com 20 comprimidos custarão R$ 2,05 e a de 200 comprimidos R$ 18,22. A Aspirina de 500 miligramas da marca Bayer está custando R$ 3,27 a embalagem com 20 comprimidos e R$ 30,80 o pacote de 200 comprimidos. Portanto, o genérico será cerca de 40% mais barato do que o remédio de marca. A Aspirina é líder no mercado de antitérmicos e analgésico. Lançada em 1911, a Aspirina era um dos remédios deste segmento que ainda não possuía genérico no país. Outros medicamentos como a Novalgina e Tylenol já possuem seus genéricos. A Anvisa já registrou até o momento 298 medicamentos genéricos, que são produzidos por 25 laboratórios. Eles representam alternativa genérica para 53 classes terapêuticas, em 119 princípios ativos.