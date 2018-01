Anvisa registra mais um genérico antiaids A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde registrou hoje mais um genérico para o tratamento da aids. Trata-se do anti-retroviral Sulfato de indinavir 400 mg, que tem como referência o medicamento Crixican, produzido pelo laboratório Merck Sharp & Dohme. O genérico, que será importado pelo laboratório indiano Ranbaxy, faz parte do coquetel antiaids distribuído pelo Governo Federal. Esse é o quinto medicamento genérico registrado pela Anvisa para o tratamento da doença. O primeiro registro foi concedido em julho deste ano para a Lamivudina, também produzida pela Ranbaxy. O Sulfato de indinavir vai custar 35% menos que o medicamento referência. Enquanto a caixa com 180 comprimidos do Crixican é vendida hoje a R$ 916,35, o genérico vai custar R$ 595,62 (nos Estados onde a alíquota de ICMS é de 17%). O medicamento genérico leva, em média, dois meses para iniciar sua comercialização, após a concessão do registro. Genéricos registrados para o tratamento da aids - Genérico Sulfato de indinavir- Ranbaxy/ Referência: Crixican - Merck Sharp - Genérico: Estavudina - Ranbaxy/ Referência: Zeritavir - Bristol MS - Genérico: Lamivudina - Ranbaxy/ Referência: Epivir - Glaxo Wellcome - Genérico: Nevirapina - Ranbaxy/ Referência: Viramune - Boehringer - Genérico: Zidovudina + Lamivudina - Ranbaxy/ Referência: Biovir - Glaxo Wellcome