Anvisa retira sal Ita-Bom Sabor do mercado A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou ontem a apreensão e inutilização do sal iodado da marca Ita-Bom Sabor. A medida foi tomada após a decisão da Secretaria Municipal de Taboão da Serra (SP), que considerou o teor de iodo abaixo do limite mínimo exigido por lei: 40 mg/k. O produto tem embalagem de sachês de papel de 1 grama, com data de fabricação de julho de 2000 e data de vencimento de julho de 2002. Uma fiscalização de rotina encaminhou amostras do produto para análise e o problema foi detectado.