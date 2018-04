Anvisa retira sete produtos do mercado A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de vários produtos irregulares do mercado. A lista inclui medicamentos, inseticidas e cosméticos que foram descobertos devido ao monitoramento da qualidade feito pela Anvisa e às denúncias de consumidores. A população pode denunciar produtos que têm qualidade duvidosa para a vigilância sanitária do seu Estado ou município sempre que desconfiar dos seus efeitos. Quem desobedecer à determinação será punido de acordo com a legislação sanitária, que prevê desde notificação até multas que variam de acordo com o tamanho e a renda do estabelecimento. Para o laboratório infrator, as multas variam de R$ 2 mil a R$1,5 milhão. Produtos sem registro e sem eficácia comprovada Ease Way - para tratamento de psoríase - Belepharm Indústria Farmacêutica - Porto Alegre (RS) Vita Fashion Hair - creme para cabelo- Belepharm Indústria Farmacêutica - Porto Alegre (RS) Isca Formicida Landrex - formicida (para combater formigas) - Landrin Indústria e Comércio de Inseticidas Ltda. - de Carazinho (RS) Interdições e apreensões de lotes de medicamentos já registrados Promet (Cloridrato de prometazina) - antialérgico - lote 017013 - E.M.S Indústria Farmacêutica Ltda. - de São Bernardo do Campo (SP) Desinfetante Scarlim Pinho - lote n º 0149/01 - Scarlat Indústria Ltda. - de São Paulo (SP) Solução Isotônica Cloreto de Sódio a 0,9% - soro para pós-operatório- lote n º 111/01/T - Aster Produtos Médicos Ltda. - de Sorocaba (SP) Cardioron - antihipertensivos - lote n º 111/01/T - Hipolabor Indústria Farmacêutica Ltda. - de Sabará (MG)