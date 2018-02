Anvisa suspende fitoterápicos Bionatus A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu hoje mais nove fitoterápicos fabricados do laboratório Bionatus Laboratório Botânico Ltda, sem registro no Ministério da Saúde. Os produtos apreendidos são: Celulax, Fitoporangaba, Garra do Diabo, Bioguar, Bioemagrecedor, Sugarless e Kit Emagrecedor (Inibidor Natural de Apetite, Sugarless e Composto Vegetal Emagrecedor). Segundo a Anvisa, o laboratório, de São José do Rio Preto (SP), além de não ter a autorização para a comercialização dos referidos medicamentos, faz divulgação deles em sua página na Internet. Os produtos são vendidos principalmente com alegação terapêutica de emagrecimento, ação laxativa, antiinflamatória, analgésica, auxiliar no tratamento de diabetes e colesterol alto e ativador do metabolismo. De acordo com a Anvisa, a Bionatus deve recolher os medicamentos imediatamente e é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais a fiscalização do cumprimento da determinação. A Anvisa poderá punir, com multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, os pontos de venda que desrespeitarem a medida.