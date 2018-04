Anvisa suspende lote do preservativo Jontex A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu hoje a comercialização, em todo o País, do lote nº 3A4 do preservativo lubrificado Jontex, da Jonhson & Jonhson. Análises do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) apontaram problemas de irritação causado pelo produto quando em contato com a pele. Segundo a Agência, a denúncia foi feita por um consumidor à Vigilância Sanitária de São José dos Campos (interior de São Paulo), que encaminhou o pedido de análise à Anvisa. Com base no mapa de distribuição do produto, a Jonhson & Jonhson fará o rastreamento de quais cidades receberam a camisinha e providenciará o recolhimento. O cumprimento das determinações da Anvisa deve ser imediato. Caso desrespeitem a norma, laboratório e distribuidores dos produtos poderão ser notificados e receber multas entre R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão, conforme a Lei nº 6.437 de 1977. A fiscalização do cumprimento das medidas é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais.