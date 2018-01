Anvisa suspende três produtos do Neoquímica A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde determinou a suspensão cautelar de três medicamentos do Laboratório Neoquímica Comércio e Indústria Ltda, localizado em Anápolis (GO). Estão suspensos o anti-hipertensivo Neopropanol e os medicamentos similares antimicótico Cetoconazol 200 mg e anti-hipertensivo Captropil. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O anti-hipertensivo Neopropanol foi suspenso porque todos os seus lotes estavam com problema de troca de embalagem. O medicamento com apresentação de 40 mg estava numa embalagem em que constava a informação de que o comprimido era de 80 mg. A denúncia foi feita por uma usuária do medicamento que comunicou a irregularidade à vigilância sanitária de Campo Grande (MT). Os medicamentos similares, antimicótico Cetoconazol 200 mg e anti-hipertensivo Captropil estão com problemas de cor e odor diferentes dos padrões estabelecidos. Segundo à Anvisa, laudos realizados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen-PR) constataram as irregularidades. Todos os lotes dos três produtos estão suspensos e devem ser recolhidos imediatamente do mercado pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais.