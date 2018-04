Anvisa suspende venda de 11 medicamentos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde constatou irregularidades em lotes de 11 medicamentos. Os remédios com lotes irregulares são: o anticoncepcional Postinor-2 e o comprimido para tratamento da tireóide Tetróide, ambos do laboratório Aché; o antiulceroso similar Ranitidina e o antibiótico injetável Ciprofloxan, ambos do laboratório Hipolabor; o ansiolítico Diazepam, do laboratório União Química; os repositores de cálcio Gluconato de Cálcio 10%, dos laboratórios Hypofarma e Arystom; o antiulceroso Loprazol, do laboratório Teuto; do vermífugo Mebendazol, do laboratório Sedabel; e do anti-hipertensivo Losatal, do laboratório Hebron. Todos os produtos devem ser retirados imediatamente dos postos de venda. Os fabricantes e revendedores que não cumprirem a determinação poderão receber notificação e multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, de acordo com a Lei nº 6.437/77. Os consumidores que encontrarem ou tiverem em casa esses produtos devem encaminhá-los às vigilâncias sanitárias locais. Laboratório Aché Segundo à Anvisa, o anticoncepcional Postinor-2, do laboratório Aché, conhecido como "pílula do dia seguinte", teve a venda suspensa por apresentar na embalagem prazo de validade acima do autorizado. O prazo descrito era de cinco anos, mas o registro concedido no Brasil é para até três anos. Testes de estabilidade asseguram que esse é o período ideal para o consumo do remédio. Outro produto do laboratório Aché com irregularidades é o comprimido Tetróide. O medicamento teve o lote nº 0000279 (data de fabricação 01/01/2000 e data de validade até 31/01/2002) apreendido por apresentar problemas de dissolução. O medicamento é utilizado no tratamento de tireóide. Laboratório Hipolabor A Anvisa determinou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais fiquem atentas à retirada dos lotes nº 62.399 e 743/00 do antiulceroso similar Ranitidina, do laboratório Hipolabor. Análises laboratoriais mostraram que os comprimidos apresentavam deformações e manchas escuras. O mesmo laboratório deve retirar o lote nº 0432/01 (data de fabricação abril/2001 e data de validade abril/2003) do antibiótico injetável Ciprofloxan. A solução analisada tinha líquido incolor com impurezas diferentes do aspecto convencional do produto. Impurezas Outro medicamento que apresentou aspecto e impurezas diferente do convencional é ansiolítico Diazepam, do laboratório União Química. A Anvisa determinou a retirada do mercado do lote nº 001012 (data de validade janeiro/2002) do medicamento. Os lotes nº 00090970 (data de validade setembro/2002), nº 00080760 (data de validade agosto/2002), nº 00030193 (data de validade março/2002) e nº 00020144 (data de validade fevereiro/2002) do repositor de cálcio Gluconato de Cálcio 10%, do laboratório Hypofarma também devem ser retirados do mercado por problemas com a solução analisada, que continha líquido incolor com impurezas, diferentemente do aspecto convencional do produto. A Anvisa determinou também a interdição de outro Gluconato de Cálcio 10%, fabricado pelo laboratório Ariston. As análises preliminares mostraram deficiências no lote nº 3580 (data de fabricação março/2001 e data de validade março/2003) que também apresentaram partículas estranhas no líquido. Problemas na dissolução e cheiro ruim Outra empresa autuada por problemas com um de seus produtos é o laboratório Teuto, que deve recolher o lote nº 0226020 (data de fabricação 01/07/00 e data de validade 31/07/02) do antiulceroso Loprazol, que não foi absorvido dentro do tempo previsto nos testes de dissolução. Já o vermífugo Mebendazol, produzido pelo laboratório Sedabel, deve ter o lote nº 24/00 (data de fabricação setembro/00 e data de validade setembro/03) apreendido por estar com ph menor que o padrão e por estar com cheiro ruim, de acordo com a Anvisa. O anti-hipertensivo Losatal, do laboratório Hebron, já tinha tido a interdição do lote nº 002 (data de validade 31/03/2002) determinada em agosto. Agora a Agência determinou que o lote deve ser apreendido e inutilizado. Os testes comprovaram problemas de dissolução do medicamento.