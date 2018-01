AOL faz aliança com Nokia para WAP A America Online (AOL), unidade da AOL Time Warner, assinou um acordo de licença com a Nokia para desenvolver uma versão de seu micronavegador WAP, usado em telefones celulares e dispositivos móveis para navegar pela Web. Com a aliança, a AOL poderá desenvolver e comercializar uma versão do micronavegador da Nokia com a marca Netscape e que terá os recursos avançados de seus serviços de Internet. Os planos são parte da estratégia que o provedor de Internet chama de AOL Anywhere, para servir seus assinantes a qualquer hora e em qualquer lugar, usando dispositivos de acesso móveis e telefones celulares. A Nokia, fabricante de produtos de comunicação móvel, cede a licença do código fonte de seu navegador WAP a fabricantes, fornecedores de chips, provedores de serviços e de sistemas operacionais.