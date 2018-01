AOL ganha 5,4% na estréia em Bolsa As ações da America Online (AOL) Inc. Latin America fecharam em alta no primeiro dia de negociações no mercado de valores. O ganho foi de 5,4%, ou seja, US$ 0,44 centavos de dólar. O preço da oferta pública inicial estava fixado em US$ 8,00 por ação. Os papéis fecharam cotados a US$ 8,44, depois de terem chegado a US$ 9,25. Foram vendidos 25 milhões de ações, representando US$ 200 milhões para a empresa. Os papéis da empresa iam ser lançados na semana passada cotados entre US$ 15,00 e US$ 17,00. Mas o negócio foi adiado na terça-feira passada e as estimativas de preço foram reduzidas para entre US$ 8,00 e US$ 10,00. Ampliando os negócios Embora o mercado da Internet esteja crescendo rapidamente na América Latina, a AOL entrou tardiamente no segmento, o que pode ter influenciado a queda no valor de venda da ação. A empresa pretende atuar em três países: o México, Argentina e Brasil. Ontem, a America Online Inc. e o grupo Cisneros lançaram seu serviço na Argentina, onde devem investir entre US$ 70 milhões e US$ 100 milhões nos próximos 12 meses. O lançamento na Argentina, coincidindo com o primeiro dia de negociações da AOL-LA no Nasdaq, marca o 17º país de atuação da AOL e o terceiro na América Latina, depois de Brasil e México.