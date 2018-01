AOL reduz preço de ação O preço unitário da ação para a oferta pública inicial da AOL Latin America Inc. deve ser fixado na segunda-feira. A oferta de 25 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) era esperada para esta semana, mas as dificuldades em atrair os investidores forçaram os subscritores a adiá-la e reduzir a faixa de preço para entre US$ 8 a US$ 10. A expectativa anterior era de US$ 15 a US$ 17. A AOL Latin America fornece serviços online no Brasil e México e planeja se lançar em breve na Argentina, segundo informa a agência Dow Jones.