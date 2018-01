AOL Time Warner teve prejuízo de US$ 1,089 bi A AOL Time Warner, maior grupo de mídia e Internet do mundo, informou que seu prejuízo líquido no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2000 subiu para US$ 1,089 bi, de US$ 194 mi no quarto trimestre de 1999. A receita subiu 8% para US$ 10,231 bi, de US$ 9,460 bi em igual trimestre de 1999. Os resultados são pro forma, como se a America Online e a Time Warner estivessem unidas no trimestre, e o prejuízo reflete em parte os encargos com a fusão. As companhias concluíram sua fusão no dia 11 de janeiro de 2001. No quarto trimestre, a receita com assinaturas cresceu 11% para US$ 3,8 bi e a receita com publicidade e comércio cresceu 14% para US$ 2,6 bi. A AOL Time Warner também divulgou resultados individuais para a America Online e a Time Warner. A America Online registrou lucro líquido de US$ 37 mi no quarto trimestre de 2000, uma forte queda em relação ao lucro de US$ 280 mi em igual período de 1999. A receita subiu para US$ 2,059 bi, de US$ 1,618 bi. O lucro por ação caiu para US$ 0,01, de US$ 0,11. A Time Warner, por sua vez, fechou o quarto trimestre de 2000 com lucro líquido de US$ 206 mi, de US$ 848 mi em igual período do ano anterior. A receita subiu para US$ 8,177 bi, de US$ 7,936 bi. As informações são da agência Dow Jones.