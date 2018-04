Aos 50 anos de Brasil, Bob´s enfrenta desafios O presidente do Bob?s, Peter van Voorst Vader, tem um desafio e tanto este ano, que marca o cinqüentenário da primeira rede brasileira de fast-food. O executivo holandês, de 48 anos, precisa manter firme a expansão do grupo, que triplicou de tamanho sob seu comando há seis anos. O maior desafio, entretanto, é colocar em prática um plano para reverter as perdas financeiras da companhia. O departamento jurídico estuda um meio de emitir ações da empresa no Novo Mercado da Bovespa. Assim, o Bob?s deixaria de ser negociado em Nova York, como ocorre desde 1996, por meio da Brazil Fast Food Corporation. Está prevista também uma operação de venda de debêntures conversíveis para capitalizar o grupo ainda em 2002. A idéia de Vader é buscar liquidez para as suas ações, depois das sucessivas perdas no mercado norte-americano. Os dados do último balanço disponível da empresa dão conta de que o Bob?s teve prejuízo líquido de R$ 7,6 milhões nos primeiros nove meses de 2001. O prejuízo foi reforçado no balanço do terceiro trimestre da empresa porque a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado acionário americano, recomendou o registro dos custos com a captação de dinheiro que a empresa promoveu no primeiro trimestre do ano passado como despesa na contabilidade. Na ocasião, o Bob?s desembolsou R$ 1 milhão para captar US$ 2 milhões em final de março do ano passado. O dinheiro foi utilizado para o capital de giro da operação. A receita operacional da rede brasileira vem crescendo com o aumento do número de lojas, que hoje chega a 274. As vendas totais da rede de janeiro até setembro foram de R$ 131 milhões, 20% a mais do que no mesmo período de 2000. A expectativa é de fechar 2001 com faturamento de R$ 182 milhões (o anúncio deve sair em breve). O projeto de negociar as ações do Bob?s no Brasil em vez de operar no mercado norte-americano também tem o propósito de eliminar as despesas com a captação de recursos. Embora alguns analistas questionem o sucesso da empreitada, Vader vê com otimismo a operação acionária no País, onde a marca é ?simpática? para potenciais investidores e não uma ilustre desconhecida como nos Estados Unidos. Qualidade em franquias Para o consultor Marcelo Cherto, a dívida herdada da Vendex dificulta a evolução da rede, mas a empresa vai bem operacionalmente. O faturamento de cada loja varia de R$ 60 mil a R$ 70 mil mensais, até R$ 250 mil, em pontos nobres como shopping centers e aeroportos. ?Confio na consistência da empresa?, diz ele. Cherto ressalta o fato da rede ter ganho o selo de qualidade da Associação Brasileira de Franchising (ABF) por cinco anos consecutivos, dado pela entidade às empresas com atuação de destaque em cerca de 15 itens, incluindo gestão, ética e satisfação dos franqueados. O Bob?s conseguiu 100% de aprovação de sua rede.?Só duas empresas no Brasil têm esse título?, diz ele. A outra é O Boticário, informa. As opiniões sobre a estabilidade do Bob?s não são unânimes. Para outro consultor, que preferiu não se identificar, a rede não tem um posicionamento claro. ?Falta mais visibilidade dos pontos e uma estratégia definida de competição com o McDonald?s?, diz ele. O consultor cita o papel do Burger King nos EUA. Segundo ele, a cada nova loja do McDonalds, a Burger King inaugura uma logo em frente. Cherto, por outro lado, acredita que a falta de capital dificulta vôos mais ousados. ?Quando o McDonald?s entrou no Brasil ficou anos perdendo dinheiro?, diz ele. Queijo com banana Mesmo sob condições desfavoráveis, o executivo confia na ?consistência da marca Bob?s?, segundo suas palavras. A empresa, que emprega 1,1 mil funcionários, tem o mérito de ter desenvolvido alguns diferenciais ao longo da sua história. No cardápio da rede não faltam hambúrguer ou batata frita, mas a bandeira brasileira inovou com receitas criativas, como o milkshake de Ovomaltine e o sanduíche de queijo com banana. Recentemente, a empresa tentou inovar ainda mais com o milkshake de açaí, a fruta nacional que virou mania nacional. A rede também se destaca por permitir que os atendentes das lojas variem a receita ao gosto do freguês: cheeseburguer com pouco queijo, sorvete com mais ou menos cobertura, e outras adaptações. ?Quando assumi, procuramos reforçar as qualidades do Bob?s, que são o sabor, a variedade e a flexibilidade?, diz Vader. Rumo à franquia nº 500 O plano inicial do presidente do Bob?s era reverter as perdas financeiras e chegar ao equilíbrio em cinco anos, ou seja, em 2001. Mas a crise no mercado acionário dos Estados Unidos e a falta de crescimento econômico no Brasil não permitiram seguir o plano à risca. Vader lembra que ao menos o Ebitda ficou positivo em 1999 e 2000, em R$ 4 milhões positivos. ?O lucro antes do prejuízo do ano passado vai ficar em R$ 2,9 milhões, afetado pelas mudanças contábeis da SEC, que aumentaram as despesas no balanço?, diz ele. O futuro da rede Bob?s agora depende da nova investida no mercado brasileiro. Enquanto isso, o projeto de chegar à franquia de número 500 em 2005, conforme anunciado no ano passado, continua firme.