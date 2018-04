Apagão atinge cidades gaúchas O Estado do Rio Grande do Sul passou hoje por um ?miniapagão?. Segundo informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), o fornecimento de energia elétrica, que foi interrompido por volta das 9h30, aos poucos está sendo normalizado. O ONS informa que a causa provável para o problema seria uma falha de equipamentos na subestação Gravataí-Eletrosul. O órgão não soube informar o número de cidades atingidas. Segundo o ONS, uma linha de transmissão de 550 quilovolts (kV) deixou de operar às 9h33. Quando o sistema estava sendo restabelecido, foi a vez de outra linha, de 230 kV, parar de funcionar. Este é o segundo apagão em pouco mais de uma semana. Na segunda-feira da semana passada, dez Estados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da Sul, além de Brasília, ficaram sem luz por cerca de quatro horas. O apagão foi causado pela queda de um cabo na linha de transmissão de 440 kV da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), entre a usina de Ilha Solteira e a subestação de Araraquara. Na época, o ministro de Minas e Energia, José Jorge, informou que a queda decorreu de um parafuso solto.