Apagão: BNDES compensa distribuidoras com R$ 1 bilhão O presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, afirmou que foram repassados cerca de R$ 1 bilhão à distribuidoras de energia elétrica a título de compensação das perdas geradas pelo racionamento, ocorrido no ano passado. Segundo ele, o montante dos desembolsos ainda dependerá do que for homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para este ano, o executivo previu ainda que deverão ser desembolsados ao mais R$ 7 bilhões para projetos de infraestrutura. Carvalho Filho participou hoje da assinatura de financiamento, no valor de R$ 30 milhões, para a prefeitura de Petrolina (PE), que aplicará os recursos no "Projeto Periferia-Bairro" do município. O investimento total é de R$ 84 milhões.