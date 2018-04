Apagão: consumidor deve ser ressarcido por dano As concessionárias de energia que atendem as regiões atingidas pelo blecaute da última segunda-feira são obrigadas a indenizar os consumidores pelos danos em aparelhos eletrônicos por causa da queda de energia. A Light, concessionária do Rio de Janeiro, e a Cemig, de Minas Gerais, estão entre as empresas que divulgaram a intenção de ressarcir seus clientes. Tanto a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - quanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) explicam que, uma vez reconhecido este direito por parte da concessionária, o consumidor não terá dificuldade em receber pelo prejuízo. Porém, é preciso observar alguns procedimentos. A assistente de Direção do Procon, Sônia Cristina Amaro, aconselha o consumidor que teve seu aparelho eletrônico danificado em razão do blecaute a comparecer à concessionária. Para ela, esta obrigação de indenizar está clara no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 6º, inciso VI. "Não interessa se a queda de energia não foi causada pela concessionária diretamente. As empresas têm responsabilidade objetiva e respondem por ela, mesmo que não tenham agido com culpa. Afinal, o prejuízo aconteceu em função da prestação de serviço que realiza." O coordenador de atendimento do Idec, Marcos Diegues, lembra que os danos em aparelhos eletrônicos são resultado de uma variação brusca de tensão quando ocorre a queda de energia. "A oscilação maior acontece quando a luz volta. Neste momento, a variação de tensão é muito forte, o que pode danificar os aparelhos. Não há dúvidas de que a responsabilidade em indenizar é das concessionárias." Ele afirma que, antes de tomar qualquer atitude, o consumidor deve levar o aparelho à assistência técnica e pedir um orçamento detalhado, com os seguintes dados: modelo, marca, número de série, ano de fabricação do equipamento, componentes danificados, o valor da mão-de-obra e o custo total do reparo. Tendo isto em mãos, pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone, pelo correio ou pessoalmente. Procurar a concessionária em 90 dias Sônia Cristina acredita que ir diretamente à concessionária com o orçamento detalhado em mãos é a melhor maneira, sem esquecer de guardar uma cópia da reclamação e do orçamento. Caso a empresa negue a indenização, o consumidor precisa ter provas para procurar um órgão de defesa do consumidor ou a Justiça. Vale lembrar que o consumidor tem 90 dias para reclamar a partir da data em que ocorreu o dano e a concessionária tem, em média, dez dias para responder à solicitação. Se a reclamação for feita pelo telefone, é preciso marcar dia, hora e número de registro do atendimento. Pelo correio, a queixa deve ser enviada com aviso de recebimento, com orçamento em anexo, dia e hora da ocorrência e a forma como deseja receber (depósito em conta corrente ou cheque nominal). Se a resposta da concessionária for negativa, Sônia orienta o consumidor a procurar um órgão de defesa do consumidor - os endereços da Fundação Procon-SP estão no site do órgão, no link abaixo - e, em último caso, a Justiça. É bom ressaltar que ações até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) têm o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 3,6 mil), a presença do advogado está dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum.