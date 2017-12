Apagão: distribuidora deve avisar o consumidor As distribuidoras de energia elétrica terão de dar informações aos consumidores para que eles se preparem para eventuais apagões. Elas serão impressas nas contas de energia elétrica. Os clientes devem ficar atentos também aos anúncios a serem publicados nos jornais contendo detalhes sobre os horários e as datas dos cortes. Essa é uma das diretrizes do plano de apagões submetido à consulta pública pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGE). Durante os próximos 15 dias, o governo federal estará recebendo sugestões da população por meio do site www.planalto.gov.br. O presidente da CGE, ministro Pedro Parente, espera que o documento seja fechado na primeira quinzena de agosto. O início do plano terá que ser avisado às distribuidoras, com uma semana de antecedência, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A idéia é que, caso os apagões sejam inevitáveis, uma maior quantidade de consumidores tenha a energia cortada. A proposta prevê também que o desempenho de determinada distribuidora no racionamento seja levado em consideração no instante em que for decidido o porcentual de corte da carga. Isso vai corrigir distorções já que uma concessionária do Estado de São Paulo, por exemplo, pode obter redução de consumo maior do que outra distribuidora no Rio de Janeiro. Nesse caso específico, os moradores atendidos pela concessionária paulista ficariam menos horas sem luz. A CGE apresentou também setores considerados essenciais e que estão fora dos apagões. Os moradores que residem próximo a um hospital, por exemplo, poderão ser beneficiados já que estão ligados à rede que abastece a unidade hospitalar. Para evitar distúrbios nas grandes cidades, as concessionárias vão manter contatos com prefeitos e governadores.