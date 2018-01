Apagões no RJ: decisão sai semana que vem Sai na semana que vem o resultado da fiscalização feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para apurar possíveis irregularidades da Light durante os apagões ocorridos no Rio em dezembro. "Se ficar comprovada a responsabilidade da Light, poderemos aplicar uma multa de até R$ 59 milhões, que equivale a 2% do total da receita anual da empresa", afirmou o diretor-geral da Aneel, José Mario Abdo. A fiscalização anual foi antecipada de maio para janeiro e teve início hoje. O resultado desta fiscalização será divulgado no final de fevereiro.