Aparelho hospitalar isento da meta de consumo Os consumidores residenciais que utilizem aparelhos hospitalares necessários à manutenção da vida não precisam cumprir as metas do plano de racionamento. Antes, estavam isentos do corte no fornecimento de energia. Agora, não estão mais sujeitos ao pagamento de sobretaxa. A medida foi tomada pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). E, ainda de acordo com esta nova determinação, estes consumidores, já isentos do corte de luz, devem informar sua situação às distribuidoras. O que os clientes da Eletropaulo devem fazer Por outro lado, a Eletropaulo desobriga seus clientes que utilizem aparelhos hospitalares necessários à rede elétrica, de fazerem um segundo comunicado. Ou seja, os que avisaram a empresa e se beneficiaram da isenção do corte já estão livres do cumprimento da meta e do pagamento de sobretaxa. Segundo o vice-presidente da empresa, Luiz Hernandez, o consumidor estará automaticamente isento da meta. "Se não há meta, não incidirá a sobretaxa. E, como antes, não estará sujeito ao corte de luz." Ele recomenda aos que ainda não procuraram a empresa a irem a um dos postos de atendimento ou enviarem uma carta pelo correio com aviso de recebimento (AR). O endereço de envio deve ser o mesmo escrito na conta de luz do consumidor. Em ambos os casos, é necessário anexar os documentos que comprovem a dependência do paciente. De acordo com Hernandez, o atestado médico em que conste o tipo da doença e o tratamento aplicado já é suficiente. Também é necessário colocar o endereço, o nome e o número de referência do titular que consta da própria conta de luz. A empresa já conta com 400 nomes cadastrados. Clientes que podem procurar a Eletropaulo para revisão da meta O prazo para pedir a revisão da meta de energia acabou no último dia 15. Mas, segundo informação da Eletropaulo, clientes que mudaram seu status de consumo ainda podem procurar a empresa. Ou seja, mudança de endereço, novas ligações e nascimento de bebê na família devem ser informados à distribuidora. E, para provar a alteração, o consumidor deve juntar os documentos necessários e ir a um dos postos de atendimento da Eletropaulo. No caso de mudança de residência, sem histórico anterior de consumo, Hernandez afirma que será estabelecida uma meta, seguindo alguns padrões de comportamento, e será levado em conta o número de pessoas no novo endereço. "Os pedidos que chegarem serão analisados. Agora, se o consumidor concordar com a meta de consumo da nova residência, não precisa fazer nada."