Aparelho pode reduzir em até 25% o consumo Comercializado desde 1996, mas com pouca divulgação, o Redulight pode ajudar a economizar até 25% de energia nas residências. O aparelho foi desenvolvido pelo técnico em eletrônica, José Roberto Santos, da Santex, empresa que fabrica o aparelho. Segundo o eletricista Nataniel Tavares, que instalou o aparelho em residências e um na Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, "o Redulight funciona como um estabilizador da corrente elétrica, um filtro, e com isso consegue economizar energia". De acordo com o gerente do Condomínio Residencial Boticelli, no Butantã, Marcos da Câmara, a economia é de 10% a 15% no consumo de energia. O inventor do Redulight afirma que a tecnologia é 100% nacional e que o aparelho, uma espécie de freqüências, foi criado para proteger os equipamentos da fábrica onde trabalhava. Segundo ele, o produto está sendo procurado até por grandes empresas, apesar de pouca divulgação. "No fim de 2000 produzíamos 3 mil aparelhos por mês. Hoje, são 5 mil." A instalação de um aparelho bifásico, em residências, custa, com a mão-de-obra, entre R$ 120 e R$ 150. O telefone da empresa Santex é (011) 5677-6313.