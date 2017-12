Aparelhos em stand-by consomem energia Os equipamentos que ficam no modo stand-by - são desligados no controle remoto em vez de serem desligados pelo botão liga/desliga do próprio aparelho - podem prejudicar a economia de energia na casa dos consumidores, pois continuam consumindo eletricidade. Um dos aparelhos que está sendo considerado uma armadilha para os usuários é a TV por assinatura. Um equipamento que fica ligado 24 horas por dia é o decodificador de sinais de TV - a cabo ou por satélite - consome 14 kWh por mês (cerca de R$ 3,21). O cálculo é da assessoria de imprensa da NET. Segundo a assessoria de imprensa da TVA, outra TV por assinatura, o decodificador em modo stand-by consome 10,8 kWh por mês, se usado 24 horas por dia. Em operação normal, o consumo é de 18 kWh por mês, 24 horas por dia, durante 30 dias. Isto equivale a um valor de R$ 3,24 na conta mensal. Desligar os aparelhos da tomada é uma opção Para evitar o desperdício, o consumidor tem duas opções: desligar o interruptor que existe na parte posterior de alguns modelos, ou desligar o aparelho da tomada. Em relação ao aparelho de TV, o melhor é desligar na tecla liga/desliga (ou on/off) ou mesmo tirar da tomada para não correr o risco de continuar gastando energia desnecessariamente. Além desses equipamentos, existem outros que ficam no stand-by e consomem energia, como aparelho de som, rádio-relógio, microondas, videocassete e carregador de bateria de celular. De acordo com o professor de Eletrotécnica Aplicada da FEI Vlamir Botelho Ferreira, o consumo em média de cada um desses equipamentos é de 15 kWh por mês, quando estão no modo stand-by. O chefe do departamento de Engenharia e Tecnologia Elétrica da Escola de Engenharia Mackenzie, Luís Tadeu Mendes Raunheitte, disse que os consumidores podem desligar os aparelhos que possuem stand-by durante a noite. No caso dos aparelhos que não forem desligados da tomada quando não forem utilizados, o único problema que pode vir a acontercer, segundo Mendes, é com equipamentos que possuem botões para ligar e desligar. "Pode ocorrer de o botão quebrar por ser acionado muitas vezes. Mas isso seria um problema da própria fabricação".