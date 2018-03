Apas 2003 sedia encontro das centrais de negócios A 19ª edição da Convenção Paulista de Supermercados e Feira de Equipamentos, Produtos e Serviços (APAS 2003), que começa hoje no Expo Center Norte, tem como novidade a realização simultânea do Encontro das Centrais de Negócios (1º ENACEN). Neste evento, que acontecerá a partir de amanhã, serão tratadas questões referentes a cooperativas formadas pelas pequenas empresas, não só do segmento de supermercados mas também de farmácias, materiais de construção, papelaria, panificação e móveis. Com a presença cada vez maior das grandes redes, inclusive de algumas multinacionais, a formação de centrais de negócios tem se multiplicado. Por meio delas, os pequenos varejistas fazem compras conjuntas, investimentos em marketing e unificam, em alguns casos, a estrutura logística. O objetivo é reduzir custos, para torná-los mais competitivos. A Apas 2003, cujo tema será "Identificando o DNA do Consumidor", deve receber a visita de 50 mil empresários, de acordo com a organização. São 400 empresas expositoras, nas áreas de alimentação, higiene e limpeza, equipamentos e serviços, espalhadas por 24 mil metros quadrados. A expectativa é de que a terceira maior feira anual de alimentos do mundo gere um volume de negócios de R$ 2 bilhões nos quatro dias de funcionamento e em contratos decorrentes do evento. A feira acontece a partir das 15h e as palestras com temas relativos ao setor serão realizadas de terça a quinta-feira, a partir das 9h.