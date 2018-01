Apas é contra as mudanças no papel higiênico O presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Omar Assaf, ressalta que os empresários do setor são contra a prática de alteração da metragem dos papéis higiênicos e de qualquer outros produto nas prateleiras dos supermercados. "O nosso medo é que esta prática de mudanças de medidas vire moda entre os fabricantes de produtos vendidos em supermercados", explica. Assaf destaca que o consumidor está sendo prejudicado, já que os produtos tiveram redução na quantidade presente nas embalagem sem redução de preços. "Essas mudanças de padrões na quantidade de produtos na embalagem prejudicam o consumidor que costuma realizar uma pesquisa de preço, marca, qualidade, peso e metragem dos produtos nos supermercados", observa. O presidente da Apas irá se reunir nesta semana com o secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, para pedir que o governo edite alguma medida de padronização de pesos e medidas dos produtos essenciais nos supermercados. A diretora-executiva do Procon-SP- órgão de fesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Maria Inês Fornazaro, enviou um ofício ao secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, sobre a posição do órgão. O órgão é contrário à mudança de metragem do papel higiênico sem uma informação clara ao consumidor das novas medidas e defende a manutenção dos preços aplicados aos rolos de 40 metros. O Procon-SP acredita que os empresários do setor estão camuflando os aumentos de preços com esta medida.