Apas lança cartão para baixa renda A Associação Paulista de Supermercados (Apas) lança no próximo semestre seu cartão de crédito e fidelidade, destinado à população com renda a partir de R$ 180,00. O cliente interessado poderá solicitar o cartão em supermercados associados à Apas. A liberação vai depender do Banco CCF Brasil, que irá administrar a transação, segundo apurou reportagem de Jô Pasquatto. Depois de aprovado o cadastro, o consumidor terá um crédito entre R$ 100,00 e R$ 1.000,00 e um período de 40 dias para pagamento da fatura, sem juros. Em caso de parcelamento ou atraso no pagamento, os juros incidentes são os de mercado, disse Omar Assaf, presidente da Apas. O cartão só dará direito à compra na rede de lojas que o emitiu. A projeção de emissão de cartões nos primeiros dois anos após o lançamento é de 100 mil unidades. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, o produto entrará em teste por 60 dias. De acordo com Assaf, nos próximos dois anos, dos 900 supermercados associados, pelo menos a metade deve aderir ao cartão. Outras vantagens do cartão estão em fase de análise. Além do crédito, a Apas quer oferecer saque de dinheiro em caixas do "Banco 24 Horas" - até 30% do total aprovado de crédito - e a participação em programas de milhagem. O cartão não terá anuidade, mas vai pagar uma despesa fixa mensal de R$ 2,90 pelo extrato. Este custo é reduzido em comparação com grande parte da indústria de cartão de crédito. Mas é elevado na comparação com os limites menores de crédito do cartão. Para um cartão com crédito de R$ 100, o custo equivale a uma taxa de juro de 2,9% ao mês. Além disso, a princípio, o cartão somente poderá ser usado para compras nos próprios supermercados. Ainda não ficou definido se o cliente vai poder fazer saque em dinheiro ou não, e qual o custo deste serviço. O cliente vai ter que pensar se realmente vale ganhar alguns dias para pagar as compras a este custo.