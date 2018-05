Apas: supermercados de SP faturam 4,19% menos em junho

Além das manifestações, a Apas destacou que a inflação e o menor ritmo de atividade econômica no Brasil também foram sentidos nas vendas dos supermercados do Estado. No conceito todas lojas, a queda registrada foi de 4% em junho ante maio. Já na comparação com junho de 2012 houve um incremento de 4,7%. No acumulado do primeiro semestre do ano houve um aumento de 1,89%.

O faturamento nominal dos supermercados no Estado em junho apresentou queda de 4,32% em relação a maio, no conceito mesmas lojas. No conceito todas lojas, houve uma queda de 4,14% na mesma relação.