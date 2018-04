Apec diz não a barreiras comerciais Os líderes do fórum para a Cooperação da Ásia-Pacífico (Apec) decidiram ontem que não vão implementar medidas protecionistas nos próximos 12 meses, independentemente da gravidade da desaceleração global. No Peru, os 21 países da Apec endossaram a declaração feita uma semana antes no encontro do G-20 em Washington, que reuniu os países mais ricos e as maiores nações em desenvolvimento. "Apoiamos fortemente a Declaração de Washington e vamos evitar, durante os próximos 12 meses, a criação de novas barreiras ao investimento e ao comércio de bens e serviços", informou o comunicado da Apec.