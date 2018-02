Apec pede nova estrutura de crescimento

De acordo com o documento, a economia da região já começou a se recuperar da crise financeira, mas um retorno para a estrutura antiga de crescimento, que depende em grande parte de exportação para os Estados Unidos, não é uma opção. Um novo padrão econômico a ser seguido deve ser estruturado até o final do próximo ano.

O Japão, que irá realizar a reunião em 2010, deverá ter um papel importante nesta iniciativa.

No rascunho do documento, o crescimento deve ser: a) sustentável, com a expansão econômica balanceada com medidas de combate ao aquecimento global; b) inclusive com todas as pessoas na região se beneficiando da criação de empregos e dando suporte para as pequenas e médias empresas; e c) a solução das diferenças econômicas existentes na região. As informações são da Dow Jones.