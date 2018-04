Apenas 16 ações têm alta em dólar em 2002 Segundo estudo da Economática, apenas 16 ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentam altas em dólar no acumulado de 2002 até o fechamento de ontem. A forte valorização da moeda norte-americana e a saída de investidores estrangeiros da Bovespa prejudica o resultado de quem aplicou em ações em dólar. As ações que apresentaram maior alta foram principalmente de empresas com forte base exportadora, ou seja, que ganham com a recente desvalorização cambial. Até ontem, o Ibovespa - índice que mede o resultado das 50 ações mais negociadas da Bolsa - apresentava queda acumulada em 2002 de 30,3% em reais e 47,3% em dólares (a moeda norte-americana já acumula alta de 34,3%). A queda no preço das ações reflete em parte a saída de recursos estrangeiros da Bovespa, que já chega a R$ 772,7 milhões até julho. A Economática excluiu as ações com negociação media diária no ano inferior a R$ 100.000 e que não tenham tido seu último negócio pelo menos nos últimos 10 dias. Veja a relação completa abaixo. Ação Setor Variação no ano em US$ Variação no ano em R$ Media do volume financeiro diário (R$) Trikem PN Química +52,6 +102,0 136.000 Belgo Mineira ON Siderurgia e Metalurgia +47,3 +92,3 131.000 Belgo Mineira PN Siderurgia e Metalurgia +38,0 +82,7 512.000 Caemi Metal PN Mineração +31,2 +73,7 2.840.000 Rhodia-Ster ON Química +20,8 +60,0 106.000 Aracruz PNB Papel e Celulose +19,9 +58,8 2.716.000 Gerdau Met PN Siderurgia e Metalurgia +18,3 +56,6 1.077.000 Lojas Americanas ON Comércio +14,1 +51,1 173.000 Gerdau PN Siderurgia e Metalurgia +13,7 +50,6 4.959.000 Fosfertil PN Química +11,8 +48,1 281.000 Vale Rio Doce ON Mineração +11,1 +47,1 11.595.000 Suzano PN Papel e Celulose +7,3 +42,2 217.000 Lojas Americanas PN Comércio +4,6 +38,6 536.000 Latasa ON Siderurgia e Metalurgia +4,4 +38,1 117.000 AES Tiete ON Energia Elétrica +0,7 +33,4 235.000 Ibovespa Índice -47,3% -30,3% 487.356.000