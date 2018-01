Apenas 6 líderes sul-americanos vão à cúpula com a África Os presidentes do Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Guiana e Suriname são os únicos que confirmaram presença na primeira Cúpula de Chefes de Estado e do governo de América do Sul e da África, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais brasileiras. A cúpula de governantes, promovida por Brasil e Nigéria, será realizada entre 29 e 30 de novembro em Abuja, que em 1991 substituiu Lagos como capital da nação africana. O subsecretário-geral da Ministério das Relações Exteriores brasileiro, Pedro Motta Pinto Coelho, explicou nesta quarta em entrevista coletiva que, até agora, cerca de 40 chefes de Estado da África anunciaram sua presença e que todos os países sul-americanos estarão representados na reunião, embora apenas os seis citados serão por seus presidentes. Pinto Coelho disse que esta iniciativa se situa "na mesma linha" que levou o Brasil a promover, em maio do ano passado em Brasília, a primeira cúpula entre líderes da América do Sul e os países árabes. O diplomata indicou que se trata de "um grande esforço" para fortalecer a cooperação no chamado eixo Sul-Sul, mediante "uma agenda contemporânea", que a diferenciou das iniciativas anteriores similares, entre as quais citou o Movimento dos Não-Alinhados. Segundo Pinto Coelho, em Abuja os chefes de Estado terão uma reunião de trabalho, que incluirá "um debate aberto" e deverá ser concluída com a aprovação de uma declaração conjunta e de um "plano de ação", que estabelecerá as áreas de cooperação nas quais se trabalhará rumo ao futuro. Ele citou os setores de saúde, infra-estrutura, ambiente, energia e recursos hídricos. Pinto Coelho considerou que esta cúpula será "um evento de grande importância política", no qual se manifestará que a "África merece a atenção de toda a comunidade internacional".