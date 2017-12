Apenas duas empresas se interessam pelo controle da Cemar Duas empresas demonstraram interesse em participar da disputa pelo controle da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram recebidos documentos de pré-qualificação das empresas SVM Participações e Empreendimentos Ltda e da MT Baker Enterprise LLC. No dia 7 de novembro, a Aneel anunciará o resultado da pré-qualificação, e as habilitadas terão prazo até o dia 1º de dezembro para entregar suas propostas econômico-financeiras. A falta de interessados na Cemar é causada pelo alto grau de endividamento, superior a R$ 800 milhões, dos quais metade é com a Eletrobrás, além de uma carteira de consumidores de baixa renda. Apesar disso, as empresas levam em conta que há sempre a possibilidade de algum evento econômico futuro agregar valor à concessão, segundo um especialista que participa do processo - pode ser, por exemplo, um projeto agroindustrial ou uma descoberta mineral. A SVM já havia participado do processo anterior, mas sua proposta não atendeu às exigências da Aneel, que prorrogou a disputa. O novo participante, a americana MT Baker, tem sede na Virgínia, segundo a Aneel. O resultado da seleção será anunciado no dia 23 de dezembro, e a transferência do controle ocorrerá em 29 de dezembro. A Cemar era administrada pela americana Pensilvânia Power Light, mas a Aneel interveio na distribuidora devido ao agravamento de sua situação financeira.