Apenas metade dos bancos no País tem sites Cerca de 50% dos bancos instalados no País ainda não criaram suas páginas na Internet. Dos 170 bancos instalados no Brasil, apenas 80 possuem sites. A informação é do professor e pesquisador do Centro de Excelência Bancária da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e sócio da Hiperlógica, Eduardo Diniz. Apesar deste índice, ele destaca que no segmento de bancos de varejo o Brasil é um dos líderes mundiais. Pesquisa realizada pela FGV indica que os empresários do setor bancário utilizam a Internet em suas instituições basicamente para atrair e melhorar a relação com os clientes. "O mais importante foco dos sites bancários ainda é a pessoa física, mas algumas instituições financeiras já começam a investir em outros segmentos", diz Diniz. O estudo que a FGV fez mostra também que o número de transações nas agências está caindo, na medida em que as negociações feitas através da Internet estão crescendo significativamente. Segundo Diniz, é vantajoso para o banco e para o usuário utilizar a Internet. "Falta ao mercado de bancos que atuam exclusivamente no atacado uma estratégia mais definida para a Web, ao contrário dos varejistas que apostam firme neste segmento. Fica claro que a Internet aproxima o cliente do banco", reiterou.