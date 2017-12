Apenas VarigLog participará do leilão da Varig O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que nenhum investidor fez o depósito judicial de US$ 24 milhões para participar amanhã do leilão da Varig marcado para 10 horas. Com isso, o único grupo que poderá participar do leilão será a VarigLog, que fez uma oferta de US$ 500 milhões pela companhia aérea. Ontem, a Justiça anulou os votos da empresa de leasing GE (General Eletric) na assembléia dos credores da Varig realizada na segunda-feira. Os votos da empresa foram determinantes para o veto às modificações ao projeto original de reestruturação da companhia aérea. Com esta decisão da Justiça, a empresa irá a leilão amanhã. O leilão será realizado às 10 horas, na sede da companhia. O juiz da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, explicou que os votos foram impugnados porque, "quando as empresas da GE votaram, já haviam cedidos seus créditos, portanto não eram mais credores da Varig". O pedido de impugnação foi feito pela Varig, Sindicato Nacional dos Aeronautas, sindicatos de aeroviários de Guarulhos, Porto Alegre e Pernambuco, além da VarigLog.