Aperto monetário termina hoje, afirma Langoni O Banco Central vai encerrar hoje o ciclo de aperto monetário iniciado em setembro de 2004. Essa é a opinião do ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni, entrevistado pelo Conta Corrente, da "Globo News". "O processo de aperto monetário será interrompido a partir de hoje. Acho que a política monetária já cumpriu o seu papel de eliminar qualquer excesso de demanda", disse Langoni. O Banco Central, afirma Langoni, já trabalha com uma meta de inflação um pouco maior do que aquela estabelecida para este ano, de 5,1%. "O objetivo é trazer a inflação para um nível inferior ao do ano passado. Algo em torno de um IPCA de 6% este ano já seria um bom resultado", avalia. O ex-presidente do BC observou que, daqui para frente, será necessário um esforço maior do governo no setor fiscal. "Acho que é preciso melhorar a combinação de política macroeconômica. Um pouco mais de flexibilidade monetária, acompanhada de maior rigor na política fiscal. E se possível de uma repetição do superávit primário, pelo menos nos níveis observados em 2004." Langoni avaliou que a compra de dólares pelo BC para recompor reservas é muito positiva. "Isso ajuda a reduzir a percepção do risco País, reduz a nossa vulnerabilidade externa e torna o Brasil mais resistente a uma eventual turbulência da economia mundial", disse. "Acho fundamental que isso continue a acontecer. O BC terá de, no momento adequado, voltar a intervir no mercado de câmbio para evitar uma apreciação excessiva do real. Por enquanto, ele está aproveitando a janela de oportunidade para usar o câmbio como um elemento de compensação a esses choques de oferta que vêm pressionando alguns índices de preços", concluiu.