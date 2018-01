Aperto nos EUA Enquanto a inflação permaneceu totalmente sob controle, o Federal Reserve (FED) poderia elevar os juros dos EUA gradualmente. No entanto, os números sobre preços e salários mudaram a situação e, cada vez mais, aumentam os riscos de novos apertos, mais bruscos, sobre os juros locais. A visão, nada otimista, é dos analistas do Dresdner Kleinwort Benson, Ian Harwood, Dylan Grice e John Shepperd. Eles avaliam que a inflação salarial deverá se acelerar e o FED estará mais uma vez pressionado a agir, alertam. Recessão A equipe do Dresdner alerta para o risco de se precipitar um processo de recessão. Segundo os analistas, considerando-se a necessidade de maiores apertos monetários e o intervalo longo e variável em que a política monetária opera, o FED pode perceber somente tardiamente que exagerou no aperto dos juros. Eles destacam que é questionável se, nas condições atuais, o Fed poderá desaquecer substancialmente a economia e se será capaz de mantê-la no novo patamar. No momento, concluem, o maior risco é que um desaquecimento acentuado provoque uma alteração profunda na demanda norte-americana, restringindo-a a um nível que forçosamente puxe a economia para o início de um processo recessivo Risco para o Brasil O brasileiro Paulo Leme, diretor de mercados emergentes do Goldman Sachs, não tem dúvidas de que o FED irá subir ainda mais a taxa básica do juro americano. Em entrevista à Globo News, ele avalia que o FED deveria subir a taxa em pelo menos meio ponto porcentual até agosto, ou até mesmo em 0,75% este ano. E devia continuar com um mais um aumento no primeiro semestre do próximo ano, levando a taxa a 7,5% ou 7,75% em junho do ano que vem. Hoje a taxa está em 6,5% ao ano. Segundo Paulo Leme, o mercado internacional está vendo com bons olhos o panorama brasileiro, só que ele está olhando ao mesmo tempo para os seus próprios. Ele explica que a avaliação do Brasil, hoje, é favorável, mas o mercado está concentrado nos riscos que os EUA têm no momento e em que tipo de problemas a redução da liquidez criaria para a entrada de capitais no País, pressionando com isso o câmbio e a taxa de juros.