Apesar da aftosa, fiscalização é fraca na fronteira Nenhuma fiscalização foi realizada no Centro Unificado de Fronteira, na Ponte da Integração, entre São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) 24 horas depois de ter sido anunciado um foco de aftosa no departamento de San Luís del Palmar na Província de Corrientes, na Argentina, cerca de 200 quilômetros da fronteira. Nenhum funcionário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estava de plantão no local por onde transitam cerca de 200 caminhões e 300 automóveis diariamente entre os dois países. Apenas os funcionários da Receita Federal trabalhavam no lado brasileiro e informaram não terem recebido nenhuma ordem do governo para realizar uma fiscalização sobre produtos de origem animal procedentes da região onde foi descoberto o foco da doença. Às 14 horas, o chefe da Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual da Agricultura, em São Borja, veterinário Antônio Carlos Carus Pereira, informou que estava aguardando a chegada de uma equipe da capital (Porto Alegre) para iniciar uma fiscalização mais efetiva. Entretanto, os veículos que passam pela ponte em ambos os sentidos são obrigados a passar por um rodolúvio com uma solução de iodo, colocado pelo governo argentino desde que foi noticiada a existência da doença no Mato Grosso. Os fiscais argentinos do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar (Senasa) exigem que todos os passageiros que ingressam naquele país também desinfetem seus calçados em tapetes com solução germicida. Quarentena O governo argentino colocou de quarentena a região compreendida pelo departamento onde um veterinário identificou 70 animais com sintomas da doença e a análises de laboratórios confirmaram a presença do vírus e proibiu a movimentação de animais pelas estradas da região. O estado do Rio Grande do Sul, considerado pela Organização Mundial da Sanidade Animal (OIE) como área livre de aftosa com vacinação, encerrou sua mais recente imunização do rebanho no dia 31 de janeiro e a Secretaria de Agricultura colocará a partir de amanhã os veterinários e auxiliares de serviços rurais que atuaram na vacinação do rebanho gaúcho para trabalhar nas barreiras que serão montadas pelo MAPA na a região. O rebanho gaúcho é de 13,65 milhões de exemplares de bovinos e bubalinos, e sua maior criação concentra-se na região da Fronteira Sudoeste, separada província de Corrientes na Argentina, pelo rio Uruguai. Por isso, a partir de amanhã, a fiscalização deverá ser intensificada, anunciou Carus Pereira. Veterinário responsável pela sanidade animal de São Borja.