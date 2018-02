Apesar da crise, Bolívia pede ajuda à Petrobras Em meio às negociações sobre o decreto que, na semana passada, ameaçou expropriar as refinarias da Petrobras, a Bolívia teve que pedir ajuda ao Brasil. O país vive neste momento uma crise de abastecimento de combustível. O governo boliviano pediu para as refinarias da Petrobras e a refinaria Oro Negro a oferta imediata de mais 1,2 milhão de litros de gasolina. Em Santa Cruz de la Sierra, motoristas estão sendo obrigados a pegar longas filas para obter alguns litros de gasolina. A estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) assumiu o controle da distribuição de derivados há pouco mais de dois meses. Vários setores da economia dependentes de combustíveis, como transporte de carga, de passageiros e o setor agrícola, criticam a falta de um planejamento para a distribuição da estatal boliviana. O chefe do YPFB, em Santa Cruz de La Sierra, José Gutierrez, admitiu que a companhia não previu aumento da demanda e reconheceu falhas na estratégia de operação.