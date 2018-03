Apesar da crise, cresce fortuna dos ricos chineses

Divulgado ontem em Xangai, o Relatório Hurun é o mais respeitado retrato dos endinheirados chineses, ao lado do elaborado pela revista americana Forbes. O número de pessoas com fortuna superior a US$ 1 bilhão subiu de 101 para 130 e o grupo dos dez mais ricos sofreu a maior reviravolta desde que a lista começou a ser elaborada, em 1999, com sete novos nomes.

O novo líder é Wang Chuanfu, um empresário de 43 anos que viu sua fortuna saltar de US$ 880 milhões para US$ 5,1 bilhões depois que o investidor americano Warren Buffett comprou 10% de sua fábrica de baterias e carros elétricos, a BYD. Na lista de 2008, Wang ocupava a 103ª posição. "Wang Chuanfu se tornou o número 1 na China pela combinação do crescimento de 30% na indústria automobilística chinesa e o toque de Midas de Warren Buffett", disse o responsável pelo Relatório Hurun, Rupert Hoogewerf. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.