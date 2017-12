Apesar da intervenção do BC, dólar fecha na mínima do dia O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7250 na ponta de venda dos negócios, em queda de 1,45% em relação às últimas operações de ontem. Trata-se do patamar mínimo desta quarta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,7590 e oscilou até a máxima de R$ 2,7640. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 0,29% em dezembro e acumula queda de 6,13% em 2004. O fortalecimento do euro ante o dólar no mercado externo e um fluxo positivo de dólares para o País estimulam a queda da moeda norte-americana frente ao real nesta quarta-feira. Durante a manhã, o Banco Central fez um leilão de compra de dólar e a taxa de corte ficou em R$ 2,7540, mais baixa do que a taxa de corte do leilão realizado segunda-feira, de R$ 2,7680. Veja mais informações no link abaixo.