Apesar das atuações do BC, dólar fecha em queda Apesar das atuações do Banco Central no mercado de câmbio, com o objetivo de conter a depreciação do dólar frente ao real, o dólar comercial encerrou o dia em queda de 1,40% em relação aos últimos negócios de sexta-feira, cotado a R$ 2,2500. No mercado de juros futuros, os contratos com juros pós-fixados (DI), com vencimento em janeiro de 2007, terminaram com taxa de 16,28%, ante 16,33% ao ano negociado na sexta-feira. Um pouco depois das 16h30, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa, estava em baixa de 0,55%, em 35.280 pontos.