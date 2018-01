Apesar das boas notícias, dólar vai reduzindo queda Apesar das boas notícias - a confirmação pelo Bradesco do ingresso no País na próxima terça-feira de uma captação de US$ 175 milhões em eurobônus, e a informação dada em Nova York pelo futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de que o presidente eleito anunciaria hoje, no Brasil, o nome do novo presidente do BC -, o dólar foi reduzindo a queda, nas primeiras horas de negócios, hoje. Depois de ter aberto em queda forte, de 1,46%, cotado a R$ 3,715, o dólar foi voltando para perto do patamar de ontem. Às 11h41, a queda estava em apenas 0,27%, cotado a R$ 3,76.