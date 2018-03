Apesar das boas notícias internas, dólar começa o dia em alta Apesar de o noticiário interno permanecer favorável para mais um dia de queda do dólar, a moeda americana começou o dia em alta, e, às 10h05, estava sjubindo 0,29%, cotada a R$ 3,495. Segundo um profissional ouvido pela Agência Estado, a abertura em alta viria de uma pequena realização de lucros, por conta da "queda muito rápida" aprsentada pela moeda na tarde de ontem. A pressão na abertura também pode ser associada ao mau desempenho do mercado externo. As Bolsas européias apresentem forte quedas nesta manhã, indicando mais um dia negativo para os investidores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.