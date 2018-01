Apesar de alta no dia, dólar fecha março com queda de 2,83% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,0610, em alta de 0,83% em relação aos últimos negócios de quinta-feira, quando a moeda norte-americana atingiu o patamar mais baixo dos últimos seis anos (R$ 2,0440). Com o resultado desta sexta-feira, a moeda norte-americana acumula queda de 2,83% em março e de 3,51% no ano. Com a disputa dos investidores pela formação da Ptax - taxa média do dólar, usada para reajustar os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - a moeda norte-americana teve forte oscilação durante o dia - entre a máxima de R$ 2,0670 e a mínima de R$ 2,0350. O Banco Central mais uma vez comprou dólares em mercado, à taxa de corte de R$ 2,0590. No mercado de ações, os negócios ainda não foram encerrados e, às 16h50, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - opera com alta de 0,38%.