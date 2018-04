Apesar de crise, empresa canadense quer contratar 3 mil

A canadense Research in Motion (RIM), fabricante do Blackberry, está recrutando três mil novos trabalhadores para atender a demanda, apesar da crise econômica global. "Em 2008, nós contratamos cerca de 4 mil pessoas e atualmente temos 3 mil vagas abertas. Ainda estamos contratando muito", afirmou o co-executivo-chefe da empresa, Jim Balsillie, à agência AFP, nos bastidores do evento do setor, Mobile World Congress, que começou hoje, em Barcelona, na Espanha. Veja também: Bolsas asiáticas fecham em queda De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Nós aumentamos nossa base de funcionários em 50% no ano passado. Ainda estamos contratando e planejamos manter as contratações", garantiu o executivo. "Nós temos crescido no nosso segmento", acrescentou Balsillie. O otimismo da RIM contrasta com a situação de outros fabricantes de aparelhos celulares, como a finlandesa Nokia, líder mundial do setor, que anunciou 1,2 mil cortes de empregos no fim do ano passado. O grupo nipo-sueco Sony-Ericsson informou que planeja eliminar 2 mil vagas. A RIM registrou 66% de aumento nas vendas entre setembro e novembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2007. "Ainda estamos vendo um impulso maravilhoso com o Blakberry", disse Balsillie, acrescentando que a empresa atingiu a marca de 50 milhões de Blackberry entregues há duas semanas. As informações são da Dow Jones.