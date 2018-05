Apesar de liminar, estivadores mantêm navio ocupado A Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport) obteve no início da noite desta quinta-feira, 11, uma liminar expedida pelo juiz Marcelo Azevedo Chamone, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP), determinando a desocupação do terminal por trabalhadores avulsos, que invadiram o local à tarde.