Apesar de recessão, Bolsa japonesa fecha em alta

Os mercados asiáticos receberam de forma diferente o anúncio de que a economia japonesa entrou em recessão, após o Produto Interno Bruto (PIB) do país amargar a segunda redução trimestral consecutiva. O PIB do Japão se contraiu em 0,1% entre julho e setembro em relação ao trimestre anterior, já ajustado ao índice de inflação, ou 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Gabinete de Ministros. O anúncio da recessão não influenciou o mercado japonês, que já esperava a notícia há algum tempo. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em alta de 60,19 pontos (+0,71%), aos 8.522,58. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, subiu 3,58 pontos (+0,42%), para 850,49. Os mercados de Bangcoc e Xangai seguiram o japonês. O índice SET de Bangcoc subiu +0,68%, enquanto que o índice de Xangai aumentou +2,22%. Já na Coréia do Sul, a Bolsa fechou em baixa. O índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 9,94 pontos (-0,91%), aos 1.078,32. O indicador de valores tecnológicos Kosdaq perdeu 2,47 pontos (-0,78%), para 314,98. A Bolsa de Sydney, na Austrália, também perdeu -2,32%, assim como, Kuala Lumpur -0,36%, Cingapura -0,61%, Jacarta -1,20%, Manila -1,92% e Bangcoc -0,33%.