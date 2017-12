Apesar do cenário favorável, dólar sobe O mercado de câmbio brasileiro deve sentir a falta dos investidores e operadores de Nova York, onde é feriado. Com isso, a liquidez desse mercado tende a ser menor neste início de semana. O comportamento das taxas, no entando, deve continuar sendo pautado exclusivamente pelo fluxo de recursos e a atuação do Banco Central. Com 11 dias úteis no ano, as captações externas já somam cerca de US$ 1,5 bilhão e o ritmo deve continuar acelerado. Em conseqüência, o dólar já acumula desvalorização de 2,55% no ano e ainda há recursos para entrar, segundo avaliação dos operadores. Especialistas já avaliam que, em 2004, o volume de recursos conseguidos pelas empresas brasileiras no mercado internacional deve dobrar em relação a 2003, quando foram captados em torno de US$ 16 bilhões. Essas perspectivas de dólares em quantidade abundante refletem-se nas estimativas para a taxa de câmbio. Como mostra a pesquisa semanal do BC junto às instituições financeiras, os economistas do mercado continuam revisando suas projeções para baixo. O dólar para o final do mês, por exemplo, está estimado em 2,89, contra R$ 2,95 até a semana passada. Para o término de 2004, a taxa saiu de R$ 3,15 para R$ 3,10. O dólar médio de 2004 caiu de R$ 3,08 para R$ 3,01. Mas não são só as captações externas as responsáveis por essas revisões no câmbio. O comérco exterior também contribui. Mas, mesmo com todos esses dados favoráveis, o dólar começou a semana em alta ? e alta crescente. Na abertura, subia 0,18%, a R$ 2,834. Às 10h48, subia 0,35%, cotado a R$ 2,839. Veja a cotação do dólar.