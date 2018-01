Apesar do noticiário positivo, dólar abre em alta O dólar abriu em alta de 0,26%., cotado a R$ 3,815, apesar do noticiário positivo. O mercado tem dúvidas sobre o restante da rolagem do vencimento de US$ 1,8 bilhão de amanhã. Até ontem, o BC rolou 66% do total e os investidores aguardam para saber qual a postura que a autoridade monetária adotará para o restante: outro leilão, ou a liquidação da parcela que falta. Se a opção for a liquidação, a tendência é de que haja uma pressão adicional nas cotações na manhã de hoje, com os investidores em busca de uma ptax mais lucrativa. No noticiário, que, ao contrário do vencimento, puxa as cotações para baixo, os destaques são a indicação de Palocci para o Ministério da Fazenda e novos elogios do FMI ao Brasil. Palocci não chega a ser uma novidade, mas é a confirmação que o mercado queria ver, enquanto aguarda, ainda ansioso, pelo nome que comandará o BC. Além disso, o mercado continua aplaudindo o desempenho da balança comercial e vê com agrado a aprovação da minirreforma tributária, que se concretizou ontem, depois de várias dificuldades encontradas pelo PT para a votação. Para a definição da trajetória do dólar nesta manhã deve pesar ainda a participação das empresas no mercado. Segundo cálculos dos operadores, somente no dia 16 vencem US$ 380 milhões em dívida externa privada. No decorrer da semana que vem vencem outros US$ 650 milhões. Se esses compromissos forem honrados, a compra de divisas para remessas pode pressionar a cotação do dólar não só hoje, mas nos próximos dias.