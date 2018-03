Apesar do petróleo mais barato, bolsa cai e dólar sobe A queda no preço do petróleo não foi suficiente para animar o mercado financeiro brasileiro nesta quinta-feira. Sem a certeza de que os preços vão cair com consistência, os investidores em ações adotaram a cautela e reduziram os negócios. A bolsa fechou o dia em queda de 1,61%, em 19.399 pontos, com giro de R$ 717,308 milhões. Em Wall Street, o índice Nasdaq caiu 1,44% e o Dow Jones, menos 0,65%. No câmbio, o petróleo teve efeito limitado. Por causa do fluxo financeiro negativo, o dólar comercial fechou em alta de 0,64%, a R$ 3,155. Entre os títulos brasileiros, o C-Bond encerrou em queda de 0,42%, a US$ 0,889. O risco Brasil subiu 10 pontos para 700 pontos base. Os juros futuros acompanharam o dólar e terminaram os negócios em alta. Na BM&F, os DIs de janeiro encerraram em 17,60%, contra 17,46% de ontem.