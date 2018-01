Apesar do Simples, pequenos reclamam da tributação Mesmo com a vigência do regime especial de tributação dos pequenos e microempresários, o Simples, instituído no País há cinco anos, a reclamação contra a carga tributária e obrigações trabalhistas continua sendo marcante neste segmento. É o que mostra uma pesquisa nacional preparada para o Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), segundo a qual mais da metade dos pequenos e microempresários tem muita dificuldade para pagar impostos e contribuições. "O custo dos impostos inviabiliza o faturamento dos pequenos negócios, empurrando o empresário para a informalidade", diz o diretor da Cepac, Rubens Figueiredo, responsável pela pesquisa feita com 2.500 entrevistados. Entre as despesas de um empreendimento pequeno, o gasto com impostos é o que mais pesa no negócio, para 54% dos entrevistados. A despesa com aluguel vem bem abaixo, com 13% das respostas. Em seguida são citados os salários e encargos sociais (11%) e os gastos com matéria-prima (7%). Se o governo decidisse reduzir a carga tributária das pequenas e microempresas, 50% dos empresários acreditam que o resultado imediato seria o aumento do emprego. Mas 18% afirmam que teriam mais lucro e competitividade e 17% acham que obteriam mais capital de giro. Para 16% dos entrevistados, o resultado imediato da redução de tributos seria a ampliação dos negócios, enquanto 15% acreditam que conseguiriam aumentar seus estoques. O ICMS é o imposto considerado mais injusto pelos empresários, de acordo com a pesquisa. Para 37% dos entrevistados o ICMS é que o mais atinge o bolso. Em seguida são citados o Simples (16%), INSS (10%), FGTS (9%) e Cofins (9%). "A alíquota do ICMS, de 18% sobre o faturamento, é considerada alta. Já o FGTS apareceu na pesquisa como uma contribuição mais justa porque vai para o empregado", observa Figueiredo. "Mas muitos, para se livrarem de encargos trabalhistas, terceirizam parte de seu negócio." O porcentual do faturamento destinado ao pagamento de impostos é variado, de acordo com a pesquisa. A maior parte (41% dos entrevistados) destina até 10% para acertar este compromisso. Já 24% dos empresários gastam de 10% a 20% da receita bruta e outros 21% mais de 20% do faturamento para saldar seus impostos. Mesmo enfrentando dificuldades, 74% dos participantes da pesquisa afirmam não estar com os impostos atrasados. Cerca de 20% admitem ter algumas contribuições vencidas e 3% estão com tudo atrasado. Entre os que pagam fora do prazo, 15% atrasam o ICMS, 8% o INSS, 7% o Simples, 6% o FGTS, 5% o Cofins e 5% o ISS. Empregos Há sete anos no mercado, o proprietário da La Friolé, José Edson Moysés Filho, os gastos com impostos e obrigações trabalhistas, somados com os aumentos recentes de matéria-prima e de outros custos fixos, como água e energia elétrica, pesam bastante no faturamento desta pequena indústria especializalada em sobremesas congeladas. Ele calcula que os impostos e encargos trabalhistas representem cerca de 30% do seu faturamento, que neste ano deve ser em torno de R$ 1 milhão. Para cortar um pouco os gastos nesta área ele terceirizou o setor de limpeza. "Mas agora a única saída que vejo para a situação melhorar é a reforma tributária." Outra medida para evitar maiores riscos foi cortar 20% do seu quadro de funcionários. Hoje ele tem 40 empregados trabalhando na indústria. "Se não fosse o peso da carga tributária eu estaria reinvestindo na empresa e criando mais empregos, em vez de cortar funcionários", reclama o empresário. Concorrência Rubens Figueiredo constata que algumas afirmações contidas na pesquisa deixam clara a percepção do pequeno em relação à carga tributária. Diante da frase "a quantidade de impostos que minha empresa paga é adequada para a atividade que eu exerço", 83% dos entrevistados discordam. Para 65% dos empresários, quem paga todos os impostos deixa de ser competitivo. As dificuldades financeiras que os empresários dizem enfrentar, somadas ao excesso de carga tributária e à concorrência da economia informal, foram citadas como os principais responsáveis pela sonegação. "Se o empresário emite nota, agrega ao seu preço o valor do imposto e disputa um mercado onde o comprador não exige nota e vai deixar de ser competitivo", diz Figueiredo, referindo-se aos comentários dos entrevistados. Segundo ele, no setor de material de informática, por exemplo, isto é muito comum. Ele observa que 89% dos entrevistados afirmam que acham justo pagar todos os impostos desde que o governo preste serviços públicos adequados. "O empresário não é um vilão por índole. Se não paga é por uma questão de sobrevivência", diz. Há muitas queixas da fiscalização do poder público. Segundo eles, os encarregados de fiscalizar não verificam se as regras fiscais e legais estão sendo seguidas, mas procuram problemas para aplicar multas e obter propinas."O problema também é que a legislação é tão detalhista e complicada que é possível encontrar falhas mesmo nas empresas que estão procurando se adaptar às normas legais", diz o coordenador da pesquisa.