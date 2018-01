Apex adota nova estratégia em feiras internacionais O Brasil dá início a uma nova estratégia de promoção comercial na Feira de Calçados de Dusseldorf (Alemanha), uma das maiores do setor. A ação, elaborada pela Agência de Promoção de Exportações (Apex), consiste em realizar, no mesmo estande, desfiles de moda com calçados, roupas, jóias/bijuterias produzidos no Brasil, em um cenário repleto de artesanato brasileiro, regado a café e cachaça, ao som de MPB. "Queremos que as nossas participações em feiras internacionais tenham um diferencial. Ao mesmo tempo em que promovemos nosso calçado, aproveitamos para mostrar vários outros produtos típicos", disse à Agência Estado o presidente da Apex, Juan Manuel Quirós, que participará da abertura da feira antes de embarcar para a Ásia. O evento na Alemanha acontece de 18 a 21 de setembro.